Касаткина обыграла Коллинз и вышла в третий круг теннисного турнира в Риме
Россиянка Дарья Касаткина одержала победу над представительницей США Даниэль Коллинз и вышла в третий круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме.
Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3.
Продолжительность игры составила 1 час 13 минут.
За выход в четвертьфинал соревнований Касаткина поспорит с украинкой Элиной Свитолиной.
Ранее сообщалось, что Шарапова стартовала с победы на турнире WTA в Риме.
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