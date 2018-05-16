Касаткина обыграла Коллинз и вышла в третий круг теннисного турнира в Риме

Россиянка Дарья Касаткина одержала победу над представительницей США Даниэль Коллинз и вышла в третий круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме.

Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность игры составила 1 час 13 минут. За выход в четвертьфинал соревнований Касаткина поспорит с украинкой Элиной Свитолиной. Ранее сообщалось, что Шарапова стартовала с победы на турнире WTA в Риме.