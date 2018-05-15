Шарапова стартовала с победы на турнире WTA в Риме

Россиянка Мария Шарапова одержала победу над австралийкой Эшли Барти в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме.

Встреча продолжалась 2 часа 32 минуты и завершилась со счётом 7:5, 3:6, 6:2. Во втором круге Шарапова сыграет со словачкой Доминикой Цибулковой. Ранее сообщалось, что Светлана Кузнецова обыграла Полону Херцог на теннисном турнире в Риме.