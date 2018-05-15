Шарапова стартовала с победы на турнире WTA в Риме
Россиянка Мария Шарапова одержала победу над австралийкой Эшли Барти в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме.
Встреча продолжалась 2 часа 32 минуты и завершилась со счётом 7:5, 3:6, 6:2.
Во втором круге Шарапова сыграет со словачкой Доминикой Цибулковой.
Ранее сообщалось, что Светлана Кузнецова обыграла Полону Херцог на теннисном турнире в Риме.
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