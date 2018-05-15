Кузнецова обыграла Херцог на теннисном турнире в Риме
Россиянка Светлана Кузнецова одержала победу над словенкой Полоной Херцог в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме.
Встреча продолжалась 1 час 30 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:4.
Следующей соперницей Кузнецовой станет эстонка Анетт Контавейт.
Ранее сообщалось, что Елена Веснина и Екатерина Макарова снялись с турнира WTA в Риме в парном разряде.
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