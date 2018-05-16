Названы направления с самым большим ростом цен на авиабилеты в период ЧМ-2018

Общероссийское объединение пассажиров провело мониторинг цен на авиабилеты в города, где пройдут футбольные матчи, в дни проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Их сравнили со стоимостью перелётов в августе.

Организация изучила предложения всех авиакомпаний на билеты в экономклассе без багажа. За дату вылета был взят день накануне проведения матча, за дату обратного вылета — следующие сутки после игры.

По итогам анализа общественниками были выявлены пять самых дорогих направлений.

Средняя цена на билеты в эти города и обратно в Москву во время проведения турнира выросла более чем в два раза: Саранск (37 812 рублей + 553,9%), Волгоград (38 686 рублей + 514,9%), Казань (30 413 рублей + 479,5%), Екатеринбург (27 212 рублей + 358%) и Ростов-на-Дону (21 142 рубля + 297,7%).

Также были определены города, цены на перелёт в которые и возвращение в Москву выросли меньше всего: Сочи (14 366 рублей + 139%), Калининград (11 337 рублей + 147%) и Санкт-Петербург (8739 рублей + 148%).

Зампред Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов полагает, что причина подорожания перелётов может быть связана с востребованностью этих направлений.

«Стоит учесть и фактор того, что высокая цена на билеты может быть вызвана большим спросом и ограниченностью предложения. Тем не менее мониторинг показывает и то, что пассажиры, которые планировали свои поездки в даты матчей, вынуждены будут отказаться от перелётов», — отметил он.

В начале года Росавиация напомнила авиакомпаниям, что необоснованное повышение цен на билеты в города, где будут проходить футбольные матчи, запрещено федеральным законом №108-ФЗ от 2013 года.

Подразделениям Росавиации поручено вести мониторинг цен на авиабилеты в города-организаторы, а при выявлении фактов завышения информировать Росавиацию и ФАС.