Сборная России выигрывает у Швеции после первого периода матча ЧМ по хоккею

Сборная России со счётом 1:0 обыгрывает национальную команду Швеции по итогам первого периода заключительного матча группового этапа чемпионата мира по хоккею в Дании.

Reuters

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Автором единственной шайбы стал Кирилл Капризов, поразивший ворота соперника после передач Никиты Гусева и Павла Дацюка. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.