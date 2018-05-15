Надаль даст старт престижной гонки «24 часа Ле-Мана»

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Известный испанский теннисист Рафаэль Надаль даст старт легендарного суточного гоночного марафона «24 часа Ле-Мана».

Об этом сообщает пресс-служба организаторов гонки.

«В июне Франция долго будет в центре внимания мира спорта, сначала нас ждёт «Ролан Гаррос», а затем «24 часа Ле-Мана». Я очень хорошо знаю «Ролан Гаррос» и всегда горд приезжать туда. Это самый важный турнир в моей карьере. В этом году я буду иметь честь дать старт «24 часам Ле-Мана», одной из величайших гонок мира. Я надеюсь больше узнать об этом захватывающем спорте, гонщиках и всех тех, кто в этом участвует», — заявил Надаль.

Гонка «24 часа Ле-Мана» стартует 16 июня.

Ранее сообщалось, что Сергей Сироткин назвал причину неудачного выступления на Гран-при Испании.

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