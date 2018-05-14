В сборной России по футболу ждут результатов обследования Джанаева и Камболова

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, что ждёт результатов медицинского обследования игроков казанского «Рубина» Сослана Джанаева и Руслана Камболова, получивших повреждения в матче заключительного тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с «Краснодаром».

«В самое ближайшее время ждём результатов медицинских обследований, по итогам которых станут понятны их перспективы для участия в учебно-тренировочном сборе перед чемпионатом мира», — цитирует Черчесова РИА Новости.

Он также отметил, что до 15 мая тренерский штаб имеет право внести изменения в расширенную заявку на ЧМ-2018.

Ранее вратарь футбольного клуба «Спартак» Александр Селихов был прооперирован в одной из римских клиник после разрыва ахиллова сухожилия.