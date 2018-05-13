Клуб российского голкипера Габулова «Брюгге» выиграл чемпионат Бельгии по футболу

В матче предпоследнего, девятого тура плей-офф чемпионата Бельгии по футболу «Брюгге» на выезде сыграл вничью со «Стандардом» — 1:1.

Российский голкипер гостей Владимир Габулов попал в заявку на поединок, но на поле не вышел, оставшись в запасе.

Этот результат позволил «Брюгге» набрать 46 очков и за тур до окончания плей-офф завоевать титул чемпиона Бельгии.

Ранее сообщалось, что Габулов вошёл в предварительный состав сборной России на домашний чемпионат мира по футболу 2018 года.