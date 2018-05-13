Ташаев отказался комментировать слухи о переходе в «Спартак»

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Полузащитник московского «Динамо» Александр Ташаев не стал комментировать слухи о возможном переходе в «Спартак».

«Переход в «Спартак»? Это слухи, а комментировать слухи я не могу. Останусь ли я в «Динамо»? Без комментариев», — рассказал Ташаев после матча.

23-летний полузащитник является воспитанником «Динамо». В конце декабря 2017 года Ташаев продлил контракт с клубом.

Ранее Роберто Манчини рассказал, когда принял решение об уходе из «Зенита».

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