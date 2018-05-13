Манчини рассказал, когда принял решение об уходе из «Зенита»

Итальянский специалист Роберто Манчини рассказал, когда принял решение об уходе с должности главного тренера санкт-петербургского «Зенита».

«У меня нет чувства, что я совершал ошибки и принимал неверные решения. Если отмотать время назад, то я бы принял те же решения. Ни капли в них не сомневаюсь. Инициатива уйти из «Зенита» – моя личная. Я принял решение около трёх месяцев назад, прежде всего, по семейным причинам. Оно не связано с делами клуба или сборной», — приводит слова Манчини «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что «Зенит» и Манчини достигли соглашения о досрочном расторжении контракта.