Катар утвердит количество стадионов ЧМ-2022 по футболу по завершении ЧМ-2018 в России

Оргкомитет чемпионата мира по футболу 2022 года утвердит окончательное количество стадионов для проведения матчей турнира после завершения мундиаля в России.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора оргкомитета по связям с общественностью Фатиму Аль-Найми.

«В данный момент у нас в плане находятся 12 стадионов, но мы ведём активный диалог с Международной федерацией футбола, чтобы сократить их количество до восьми, так как считаем это оптимальным», — подчеркнула Аль-Найми.

Чемпионат мира в Катаре пройдёт в 2022 году с 21 ноября по 18 декабря в семи городах.

Ранее сообщалось, что количество заказанных паспортов болельщика ЧМ-2018 по футболу достигло 750 тыс.