Генеральный менеджер сборной Словакии считает Россию фаворитом в матче между командами на ЧМ-2018 по хоккею

Генеральный менеджер сборной Словакии Мирослав Шатан назвал фаворита матча с командой России, который состоится 14 мая.

«Фаворит в завтрашней игре — сборная России. Что касается контракта главного тренера словаков Крэйга Рэмзи, то он действует ещё следующий год», — цитирует Шатана «Чемпионат».

Встреча между командами начнётся в 17:15 мск.

Ранее сообщалось, что тренер клуба НХЛ «Торонто» выразил восхищение игрой Капризова на ЧМ-2018 в Дании.