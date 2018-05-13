Тренер клуба НХЛ «Торонто» выразил восхищение игрой Капризова на ЧМ-2018 в Дании

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Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мейпл Лифс» Майк Бэбкок выразил восхищение игрой нападающего сборной России Кирилла Капризова на чемпионате мира в Дании.

«Впервые увидел игру россиян на этом турнире, у них симпатичная команда. Павел Дацюк прекрасно действует. Парень под седьмым номером невероятен. Его зовут Кирилл Капризов? Он станет звездой», — приводит слова Бэбкока ТАСС.

Специалист отметил, что турнир набирает обороты и пока трудно рассуждать о перспективах россиян, так как она пока не видел другие команды.

«Никита Зайцев солидно прибавил за последние несколько лет. Он улучшил катание, стал быстрее двигать шайбу. Могут ли российские игроки пополнить ряды «Торонто» в следующем сезоне? Посмотрим, всё может быть», — добавил Бэбкок.

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Хоккей ЧМ по хоккею — 2018
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