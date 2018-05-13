Воробьёв рассказал, сможет ли хоккеист Хафизуллин помочь сборной России в матче ЧМ со Словакией
Главный тренер сборной России Илья Воробьёв рассказал, сможет ли защитник Динар Хафизуллин, получивший травму в матче с чехами, принять участие в предстоящей игре со Словакией на чемпионате мира по хоккею.
«Мы будем пробовать завтра его на льду. Если всё будет хорошо, то Динар сыграет», — приводит слова Воробьёва Sport24.
Матч Россия — Словакия состоится 14 мая.
Ранее Воробьёв рассказал, что голкипер Игорь Шестёркин сыграет в одном из оставшихся матчей группового этапа ЧМ по хоккею.
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