Воробьёв рассказал, сможет ли хоккеист Хафизуллин помочь сборной России в матче ЧМ со Словакией

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Главный тренер сборной России Илья Воробьёв рассказал, сможет ли защитник Динар Хафизуллин, получивший травму в матче с чехами, принять участие в предстоящей игре со Словакией на чемпионате мира по хоккею.

«Мы будем пробовать завтра его на льду. Если всё будет хорошо, то Динар сыграет», — приводит слова Воробьёва Sport24.

Матч Россия — Словакия состоится 14 мая.

Ранее Воробьёв рассказал, что голкипер Игорь Шестёркин сыграет в одном из оставшихся матчей группового этапа ЧМ по хоккею.

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Хоккей ЧМ по хоккею — 2018
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