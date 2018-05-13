Воробьёв рассказал, что голкипер Шестёркин сыграет в одном из оставшихся матчей группового этапа ЧМ по хоккею

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Главный тренер сборной России Илья Воробьёв заявил, что голкипер Игорь Шестёркин, скорее всего, примет участие в одном из оставшихся матчей группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Дании.

«Шестёркин, скорее всего, сыграет в одном из спаренных матчей. Со шведами или словаками — пока на 100% сказать не могу», — приводит слова Воробьёва Sport24.

Сборная России сыграет со Словакией 14 мая, а встреча с Швецией пройдёт 15 мая.

Ранее Владислав Третьяк назвал «валидольным» матч Россия — Швейцария на ЧМ по хоккею.

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