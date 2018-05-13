Третьяк назвал «валидольным» матч Россия — Швейцария на ЧМ по хоккею

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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал победу национальной команды над сборной Швейцарии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2018 года, который проходит в Дании.

«Матч хороший, как всегда, валидольный. В первом периоде надо было решать. Было пять-шесть голевых моментов, нужно было реализовать хотя бы два из них, и всё было бы по-другому. В стартовом отрезке играли легко, комбинационно», — приводит слова Третьяка ТАСС.

Он отметил, что ему понравилось, как играло первое звено Никита Гусев — Павел Дацюк — Кирилл Капризов.

«У одного Гусева сегодня было момента три. Есть ошибки, это пятачок, к сожалению. Не всё так просто. Главное, что есть характер. Команда молодая, перспективная, это наше будущее к Олимпиаде 2022 года», — добавил глава ФХР.

Ранее Илья Воробьёв рассказал, доволен ли первым матчем Гусева за сборную России на ЧМ-2018.

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Хоккей ЧМ по хоккею — 2018
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