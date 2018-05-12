Федерация хоккея Белоруссии: упрекнуть игроков можно лишь в том, что они не сотворили чуда на ЧМ

В Федерации хоккея Белоруссии (ФХБ) прокомментировали шестое подряд поражение на чемпионате мира по хоккею в Дании, после которого команда потеряла шансы на сохранение прописки в высшем хоккейном дивизионе.

«Этот чемпионат ещё долго будут обсуждать. Пищи для раздумий он предоставил в избытке. Но сразу после игры было очевидно одно: наша команда сделала то, на что была способна. И даже чуть больше. Мы выходили играть против лучших команд и на себе испытали уровень их хоккея. Ребята отдавали борьбе все силы. И упрекать их можно лишь в том, что они не сотворили чуда», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ФХБ.

Ранее СМИ сообщили, что сборная Белоруссии гарантированно вернётся в высший хоккейный дивизион к ЧМ-2021.