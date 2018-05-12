СМИ: Сборная Белоруссии гарантированно вернётся в высший хоккейный дивизион к ЧМ-2021

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Сборная Белоруссии гарантированно вернётся в высший хоккейный дивизион к чемпионату мира 2021 года, который пройдёт в Белоруссии и Латвии.

«Принято, что страна-хозяйка участвует в чемпионате мира гарантированно, в прошлом не было примеров обратного. Но каждый раз данное решение принималось в индивидуальном порядке», — приводит РИА Новости слова источника в руководстве Международной федерации хоккея на льду (IIHF).

Он отметил, что в регламенте организации подобное правило не прописано, а решение принимается на совете IIHF.

«Таким образом, сборная Белоруссии гарантированно примет участие в чемпионате мира 2021 года», — заключил источник.

Ранее сообщалось, что сборная Белоруссии проиграла шестой матч подряд на ЧМ, уступив Австрии, и покинула высший дивизион.

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