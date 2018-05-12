Венгер назвал самый успешный и самый трудный для него периоды в «Арсенале»
«На персональном уровне я бы сказал, что самый успешный период провёл с 2006 по 2015 год», — цитирует Венгера BT Sport.
Он также отметил, что в период ограниченных ресурсов и строительства нового стадиона ему потребовалось показать все свои лучшие качества, чтобы удержать команду на лидирующих позициях.
«Лично я ощущаю, что проделал свою лучшую работу именно в этот период. Он, может быть, был и не самым успешным, но самым трудным», — сказал Венгер.
Ранее главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер выразил уверенность, что в следующем сезоне команда будет бороться за победу в АПЛ.