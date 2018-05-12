Венгер назвал самый успешный и самый трудный для него периоды в «Арсенале»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер, который покинет клуб по окончании нынешнего сезона после 22 лет работы, высказал своё мнение насчёт того, какой из периодов был для него самым успешным.

«На персональном уровне я бы сказал, что самый успешный период провёл с 2006 по 2015 год», — цитирует Венгера BT Sport.

Он также отметил, что в период ограниченных ресурсов и строительства нового стадиона ему потребовалось показать все свои лучшие качества, чтобы удержать команду на лидирующих позициях.

«Лично я ощущаю, что проделал свою лучшую работу именно в этот период. Он, может быть, был и не самым успешным, но самым трудным», — сказал Венгер.

Ранее главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер выразил уверенность, что в следующем сезоне команда будет бороться за победу в АПЛ.