Венгер уверен, что в следующем сезоне «Арсенал» будет претендовать на победу в АПЛ
«Я убеждён, что «Арсенал» будет одним из претендентов на победу в АПЛ в следующем сезоне. У клуба есть качество и исключительный командный дух. «Арсенал» сможет побороться за титул, если будет хорошо выступать в выездных матчах. Я убеждён в этом, потому что в следующем сезоне эту команду ждёт нечто особенное», — приводит слова Венгера Evening Standard.
20 апреля Венгер объявил, что покинет «Арсенал» по завершении сезона.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» намерен назначить нового главного тренера до ЧМ-2018.