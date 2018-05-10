Венгер уверен, что в следующем сезоне «Арсенал» будет претендовать на победу в АПЛ

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Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер выразил уверенность, что в следующем сезоне команда будет бороться за победу в Английской премьер-лиге (АПЛ).

«Я убеждён, что «Арсенал» будет одним из претендентов на победу в АПЛ в следующем сезоне. У клуба есть качество и исключительный командный дух. «Арсенал» сможет побороться за титул, если будет хорошо выступать в выездных матчах. Я убеждён в этом, потому что в следующем сезоне эту команду ждёт нечто особенное», — приводит слова Венгера Evening Standard.

20 апреля Венгер объявил, что покинет «Арсенал» по завершении сезона.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» намерен назначить нового главного тренера до ЧМ-2018.

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