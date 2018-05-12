Сёмин сообщил, кто не сыграет у «Локомотива» в матче с «Арсеналом»

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Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин сообщил, кто не примет участия в матче 30-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с тульским «Арсеналом».

По словам Сёмина, во встрече заключительного тура не сыграют хорватский защитник Ведран Чорлука, российский полузащитник Игорь Денисов и перуанский нападающий Джефферсон Фарфан.

«Фарфан — единственный, кто отпросился. Из-за травм в Тулу не поедут Чорлука и Игорь Денисов, из-за перебора карточек игру пропустит Владислав Игнатьев. Все они ушли на перерыв перед сборными раньше. Остальные тренируются и готовятся к матчу», — приводит слова Сёмина ТАСС. 

Ранее заместитель генерального директора по безопасности тульского «Арсенала» Виталий Родионов рассказал о подготовке клуба к матчу с «Локомотивом», который станет для московской команды первым после завоевания титула чемпиона России по футболу.

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