Сёмин сообщил, кто не сыграет у «Локомотива» в матче с «Арсеналом»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин сообщил, кто не примет участия в матче 30-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с тульским «Арсеналом».

По словам Сёмина, во встрече заключительного тура не сыграют хорватский защитник Ведран Чорлука, российский полузащитник Игорь Денисов и перуанский нападающий Джефферсон Фарфан.

«Фарфан — единственный, кто отпросился. Из-за травм в Тулу не поедут Чорлука и Игорь Денисов, из-за перебора карточек игру пропустит Владислав Игнатьев. Все они ушли на перерыв перед сборными раньше. Остальные тренируются и готовятся к матчу», — приводит слова Сёмина ТАСС.

Ранее заместитель генерального директора по безопасности тульского «Арсенала» Виталий Родионов рассказал о подготовке клуба к матчу с «Локомотивом», который станет для московской команды первым после завоевания титула чемпиона России по футболу.