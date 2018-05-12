Геркус: может быть, сыграем один из матчей Лиги чемпионов в «Лужниках»

Президент московского «Локомотива» Илья Геркус рассказал, что в случае реконструкции основного домашнего стадиона «РЖД Арена» железнодорожники могут провести несколько матчей на другом стадионе.

«Мы хотим, чтобы строительные работы проходили в свободные окна и переезжать не пришлось. Разобьём проект на этапы и будем заниматься сооружением зимой и летом. Некоторые игры, возможно, придётся сдвинуть — от одного до трёх домашних матчей. Хотелось бы тогда сыграть в «Лужниках», — рассказал Геркус в эксклюзивном интервью RT.

Он высказал своё мнение о том, удастся ли «Локомотиву» собрать аншлаг в «Лужниках».

«Это будет зависеть от соперника. Наша армия болельщиков пока не такая большая, чтобы самостоятельно собирать «Лужники». Но в Лиге чемпионов на именитого соперника придут зрители, в том числе нейтральные болельщики», — заявил Геркус.

Президент клуба, ставшего новым чемпионом России, не исключил возможности проведения одного из матчей Лиги чемпионов в «Лужниках».

«Хорошая идея, мы её пока не рассматривали. Почему бы и нет? Можно задуматься. Для этого надо договориться с «Лужниками» и получить действительно сильного соперника — «Реал» или «Манчестер Юнайтед», например», — добавил Геркус.

Ранее он рассказал, когда на стадионе в Черкизове возведут закрывающуюся крышу.