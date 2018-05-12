Президент «Локомотива» рассказал, когда на стадионе в Черкизове возведут закрывающуюся крышу

Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал, когда на домашнем стадионе «РЖД Арена» в Черкизове возведут закрывающуюся крышу.

«Это может начаться через год-полтора и закончиться через два с половиной или три. Но мы ещё на дальних подступах к решению этой задачи: занимаемся предпроектным обсуждением, выбираем технологическую возможность. Определённые расчёты уже проведены, мы знаем, какие новые нагрузки на конструкции понадобятся. Придётся строить новые опоры за периметром стадиона. Либо полностью, либо только на углах. На них будет висеть крыша», — заявил Геркус в эксклюзивном интервью RT.

Он также отметил, что изменения коснутся и фасадов «РЖД Арены».

«Реконструкция также затронет фасады «РЖД Арены», и ещё будет закрыт контур, чтобы внутри стало тепло. Это один из вариантов проекта, который мы прорабатываем. Как только остановимся на определённом выборе, то пойдём утверждать к акционеру, и если нам дадут добро, то займёмся непосредственным проектированием, госэкспертизой и самим строительством», — отметил Геркус.

Ранее он рассказал, кто может заменить Юрия Сёмина на посту главного тренера команды.