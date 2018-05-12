Геркус рассказал, кто может заменить Сёмина на посту главного тренера «Локомотива»

Президент московского «Локомотива» Илья Геркус рассказал, кто может заменить Юрия Сёмина на посту главного тренера команды.

«Мне нравится Олег Пашинин в качестве возможного преемника Сёмина. Он вдумчивый, работоспособный, постоянно учится. Не хочу никого обидеть, но в ментальном восприятии Олег мне ближе всех», — поделился мнением Геркус в эксклюзивном интервью RT.

Сёмин был тренером «Локомотива» в периоды с 1986 по 1990-й, с 1992 по 2005-й, с 2009 по 2010 год. На данный момент он возглавляет клуб с 2016 года и привёл «Локомотив» к победе в Кубке России (сезон-2016/17) и в чемпионате России (2017/18).

Ранее Геркус рассказал, как нужно бороться с мнением главного тренера железнодорожников Юрия Сёмина, считающего своё видение модели работы в клубе единственно правильным.