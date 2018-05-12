Геркус рассказал, кто может заменить Сёмина на посту главного тренера «Локомотива»

Короткая ссылка
Президент московского «Локомотива» Илья Геркус рассказал, кто может заменить Юрия Сёмина на посту главного тренера команды.

«Мне нравится Олег Пашинин в качестве возможного преемника Сёмина. Он вдумчивый, работоспособный, постоянно учится. Не хочу никого обидеть, но в ментальном восприятии Олег мне ближе всех», — поделился мнением Геркус в эксклюзивном интервью RT.

Сёмин был тренером «Локомотива» в периоды с 1986 по 1990-й, с 1992 по 2005-й, с 2009 по 2010 год. На данный момент он возглавляет клуб с 2016 года и привёл «Локомотив» к победе в Кубке России (сезон-2016/17) и в чемпионате России (2017/18).  

Ранее Геркус рассказал, как нужно бороться с мнением главного тренера железнодорожников Юрия Сёмина, считающего своё видение модели работы в клубе единственно правильным.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных