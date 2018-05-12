Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ
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Об этом сообщается на сайте НХЛ.
Овечкин в матче с командой «Тампа-Бэй» забросил одну шайбу и отдал голевую передачу.
Партнёр Овечкина по команде россиянин Евгений Кузнецов стал второй звездой дня. На его счету две голевые передачи в игре с «Тампа-Бэй Лайтнинг».
Третьей звездой дня был признан канадский нападающий «Вашингтона» Джей Бигл, забросивший в ворота «Тампы» одну шайбу.
Ранее «Вашингтон Кэпиталз» на выезде переиграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» в первом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ.