Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ
  • globallookpress.com
  • © Douglas R. Clifford

Об этом сообщается на сайте НХЛ.

Овечкин в матче с командой «Тампа-Бэй» забросил одну шайбу и отдал голевую передачу.

Партнёр Овечкина по команде россиянин Евгений Кузнецов стал второй звездой дня. На его счету две голевые передачи в игре с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Третьей звездой дня был признан канадский нападающий «Вашингтона» Джей Бигл, забросивший в ворота «Тампы» одну шайбу.

Ранее «Вашингтон Кэпиталз» на выезде переиграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» в первом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ.

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