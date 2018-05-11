Жамнов: в матче со Швейцарией нужно исключить ошибки, допущенные в игре с Чехией

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Старший тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов поделился ожиданиями от матча с национальной командой Швейцарии на групповом этапе чемпионата мира по хоккею 2018 года, который проходит в Дании.

«Все матчи остались очень серьёзные. Если вы думаете, что сборная Швейцарии — недостойный соперник, то вы серьёзно ошибаетесь. Команда хорошо играет, они это уже показали в матче с чехами. Команда хорошая, есть мастеровитые игроки. На них надо настраиваться так же, как и на сборную Чехии. Просто надо исключить ошибки, которые допускали вчера», — приводит слова Жамнова РИА Новости.

Матч Россия — Швейцария состоится 12 мая.

Ранее стало известно, что Никита Гусев сыграет в матче против Швейцарии на ЧМ-2018 по хоккею.

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Хоккей ЧМ по хоккею — 2018
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