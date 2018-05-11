Никита Гусев сыграет в матче против Швейцарии на ЧМ-2018 по хоккею

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Старший тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов сообщил, что нападающий Никита Гусев примет участие в матче группового этапа чемпионата мира в Дании с национальной командой Швейцарии.

«Гусев сыграет со швейцарцами. Он нормально выглядит, готовым. Ясно, что у него давно не было игровой практики, возможно, какие-то нюансы игровые будут не получаться, но это нормально», — приводит слова Жамнова РИА Новости.

Он отметил, что Гусеву будет легче освоиться на турнире в тройке с Павлом Дацюком и Кириллом Капризовым.

«На Олимпиаде какая-то «химия» у них была. Думаю, что Дадонов не заскучает в третьем звене, всё равно он и в большинстве у нас выходить будет. Посмотрим по игре, конечно, как всё будет складываться. Это сборная, здесь интересы сборной во главе угла», — добавил тренер.

Матч Россия — Швейцария состоится 12 мая.

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею заполнила последнее место в заявке на ЧМ-2018.

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