Никита Гусев сыграет в матче против Швейцарии на ЧМ-2018 по хоккею
«Гусев сыграет со швейцарцами. Он нормально выглядит, готовым. Ясно, что у него давно не было игровой практики, возможно, какие-то нюансы игровые будут не получаться, но это нормально», — приводит слова Жамнова РИА Новости.
Он отметил, что Гусеву будет легче освоиться на турнире в тройке с Павлом Дацюком и Кириллом Капризовым.
«На Олимпиаде какая-то «химия» у них была. Думаю, что Дадонов не заскучает в третьем звене, всё равно он и в большинстве у нас выходить будет. Посмотрим по игре, конечно, как всё будет складываться. Это сборная, здесь интересы сборной во главе угла», — добавил тренер.
Матч Россия — Швейцария состоится 12 мая.
Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею заполнила последнее место в заявке на ЧМ-2018.