Кобелев назвал авансом от тренерского штаба вызов Ташаева в сборную России по футболу

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев поделился мнением о вызове полузащитника команды Александра Ташаева в сборную России для подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года.

«Ташаев великолепно провёл концовку сезона, поэтому заслужил попадание в расширенный список Станислава Черчесова», — приводит слова Кобелева «Чемпионат».

Специалист отметил, что Ташаев отдаёт голевые передачи, забивает, обладает хорошей скоростью и всегда проделывает на поле большой объём работы.

«Думаю, этот вызов — аванс от тренерского штаба национальной команды, и дальше Ташаев должен себя проявить», — добавил Кобелев.

Ранее Дзюба заявил, что готов «рвать за сборную России».