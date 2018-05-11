Сёмин вспомнил, когда «Локомотив» последний раз собирал полный стадион на матче с немосковской командой

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился воспоминаниями о том, когда команда последний раз собирала полный стадион на матче с соперником не из Москвы.

«Это было очень давно, в те хорошие времена, когда красно-зелёные были фаворитами чемпионата России. То, что это случилось вновь, — одно из наших самых главных достижений. Можно сказать, что наше первенство очень интересно, раз матчи посещают столько людей: в Краснодаре приходят по 40 тысяч, наш стадион заполняется: на играх со «Спартаком» были полные трибуны, на ЦСКА и «Зените» — тоже. Наш футбол идёт вперёд. Это показывает, что он находится на правильном пути», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом RT.

Ранее Сёмин ответил на вопрос, можно ли считать его олицетворением успешного российского тренера, который много лет не сдаётся.