Сёмин: мне очень приятно, что даже чужие болельщики проявляют уважение

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин ответил на вопрос, можно ли считать его олицетворением успешного российского тренера, который много лет не сдаётся.

«Я и не был неуспешным. Если бы я был таким, то меня бы не приглашали несколько раз работать в «Локомотив». Мне очень приятно, что даже чужие болельщики проявляют уважение, я им благодарен. Фанаты вправе высказывать своё мнение на этот счёт. Мы играем ради них. Раз мы их порадовали, то отсюда эта симпатия. Почему ко мне такое внимание? Это нормальная жизненная ситуация. Кого-то любят, кого-то нет, кого-то больше критикуют, кого-то меньше», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом RT.

Ранее футболист «Локомотива» Кверквелия рассказал о роли Сёмина в его карьере.