Сёмин: мне очень приятно, что даже чужие болельщики проявляют уважение

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Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин ответил на вопрос, можно ли считать его олицетворением успешного российского тренера, который много лет не сдаётся.

«Я и не был неуспешным. Если бы я был таким, то меня бы не приглашали несколько раз работать в «Локомотив». Мне очень приятно, что даже чужие болельщики проявляют уважение, я им благодарен. Фанаты вправе высказывать своё мнение на этот счёт. Мы играем ради них. Раз мы их порадовали, то отсюда эта симпатия. Почему ко мне такое внимание? Это нормальная жизненная ситуация. Кого-то любят, кого-то нет, кого-то больше критикуют, кого-то меньше», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом RT.

Ранее футболист «Локомотива» Кверквелия рассказал о роли Сёмина в его карьере.

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