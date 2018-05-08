Футболист «Локомотива» Кверквелия рассказал о роли Сёмина в его карьере

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Грузинский защитник московского «Локомотива» Соломон Кверквелия рассказал о роли главного тренера чемпионов России Юрия Сёмина в его карьере.

«Если бы не Палыч, я бы сейчас где-нибудь в Первой лиге играл. Помню, когда только в «Локомотив» переходил, эксперты говорили: «Зачем Сёмину этот Кверквелия, который в заявку «Рубина» не проходит?» Не буду называть фамилий, кто это говорил, но много таких людей было. Известных в футболе людей. А Палыч в меня поверил, и я ради него всё сделаю! Это человек, который дал мне вторую жизнь в футболе», — цитирует Кверквелию Sport24.

Он также признался, что позитивно воспринял информацию о продлении Сёминым контракта с «Локомотивом».

«Очень рад, что он продлил контракт. 70 лет человеку, а он на каждой тренировке с нами вкалывает. И получает такое удовольствие от футбола, что я просто в шоке! Пока Палыч хочет «Локомотив» тренировать, пусть тренирует. Он легенда», — добавил Кверквелия.

Ранее главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин включил Кверквелию в тройку лучших игроков чемпионата России сезона-2017/18.

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