Сёмин назвал трёх лучших футболистов сезона-2017/18 в РФПЛ

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Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин назвал трёх лучших игроков сезона-2017/18 в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ).

«Лучшие игроки — Маринато Гилерме, Соломон Кверквелия и Мануэл Фернандеш», — цитирует Сёмина Sport24.

Все три футболиста представляют «Локомотив», который за тур до окончания первенства официально стал чемпионом России по футболу.

Ранее Игорь Денисов заявил, что в чемпионстве «Локомотива» заключается его футбольная правда.

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