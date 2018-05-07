Сёмин назвал трёх лучших футболистов сезона-2017/18 в РФПЛ
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин назвал трёх лучших игроков сезона-2017/18 в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ).
«Лучшие игроки — Маринато Гилерме, Соломон Кверквелия и Мануэл Фернандеш», — цитирует Сёмина Sport24.
Все три футболиста представляют «Локомотив», который за тур до окончания первенства официально стал чемпионом России по футболу.
Ранее Игорь Денисов заявил, что в чемпионстве «Локомотива» заключается его футбольная правда.
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