Игорь Денисов: в чемпионстве «Локомотива» моя футбольная правда

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Полузащитник московского «Локомотива» Игорь Денисов рассказал, какая из четырёх побед в чемпионате России в его карьере далась труднее всего.

«Вы знаете, все чемпионаты тяжёлые и великолепные. Но в этом чемпионстве с «Локомотивом» моя правда футбольная. Думаю, люди поймут это», — цитируют Денисова «Известия».

Он также заявил, что в клубе не рассчитывали перед началом сезона, что станут чемпионами.

«Мы в этом году сделали практически невозможное. Мне так кажется. Мы стали чемпионами — никто на это не рассчитывал. Задача стояла занять пятое место. Но так сложилось, что мы первые», — сказал Денисов.

Ранее капитан санкт-петербургского «Зенита» Доменико Кришито выразил уверенность, что экс-игрок команды Игорь Денисов, который стал чемпионом России в составе «Локомотива», по-прежнему испытывает любовь к «Зениту».

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