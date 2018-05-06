Кришито уверен, что капитан «Локомотива» Денисов по-прежнему испытывает любовь к «Зениту»

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Капитан санкт-петербургского «Зенита» Доменико Кришито выразил уверенность, что экс-игрок команды Игорь Денисов, который стал чемпионом России в составе «Локомотива», по-прежнему испытывает любовь к «Зениту».

Такое мнение он выразил в интервью официальному сайту клуба.

«Я играл два-три года с Денисовым, да. Он хороший парень, и я рад за него. Конечно, сейчас он счастлив, но я не думаю, что Денисов рад победе над «Зенитом». Уверен, в глубине души он всё ещё любит наш клуб», — сказал Кришито.

Денисов является воспитанником «Зенита», он играл за команду в период с 2001 по 2013 год.

Ранее Радимов выразил сожаление, что футболист Игорь Денисов стал чемпионом России не в футболке «Зенита».

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