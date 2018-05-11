Чемпион мира в составе сборной Бразилии Клодоалдо считает, что Месси заслуживает выиграть мундиаль

Чемпион мира 1970 года в составе сборной Бразилии Клодоалдо поделился мнением, кто является фаворитом на ЧМ по футболу 2018 года.

«Конечно, Бразилия — один из фаворитов. Я думаю, что мы вряд ли увидим сюрпризы на чемпионате мира. Команды-аутсайдеры могут хорошо выступить, но они не выиграют кубок», — приводит слова Клодоалдо официальный сайт Международной федерации футбола (ФИФА).

Он заявил, что борьба за трофей развернётся между Бразилией, Англией, Францией и Аргентиной.

«Жаль, что это, возможно, последний чемпионат мира для Месси. Я даже думаю, что он заслуживает того, чтобы выиграть трофей, за всё, что он сделал в футболе. Но я надеюсь, что этого не случится в России», — добавил Клодоалдо.

Ранее сообщалось, что сборная Бразилии по футболу объявит состав на ЧМ-2018 14 мая.