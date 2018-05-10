Сборная США в овертайме одержала победу над командой Латвии на чемпионате мира по хоккею

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Сборная США обыграла национальную команду Латвии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Дании.

Встреча завершилась со счётом 3:2.

В основное время за сборную США забили Крис Крайдер и Колин Уайт.

Латвия ответила шайбами Увиса Балинскиса и Андриса Джериньша.

В овертайме победу американской команде принесла шайба Кэма Аткинсона.

Следующим соперником сборной США станет команда Южной Кореи, а латыши сыграют с немцами.

Ранее сообщалось, что сборная Словакии обыграла команду Франции на чемпионате мира по хоккею.

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Хоккей ЧМ по хоккею — 2018
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