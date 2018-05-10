Сборная США в овертайме одержала победу над командой Латвии на чемпионате мира по хоккею

Сборная США обыграла национальную команду Латвии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Дании.

Встреча завершилась со счётом 3:2. В основное время за сборную США забили Крис Крайдер и Колин Уайт. Латвия ответила шайбами Увиса Балинскиса и Андриса Джериньша. В овертайме победу американской команде принесла шайба Кэма Аткинсона. Следующим соперником сборной США станет команда Южной Кореи, а латыши сыграют с немцами. Ранее сообщалось, что сборная Словакии обыграла команду Франции на чемпионате мира по хоккею.