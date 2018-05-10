Сборная Словакии обыграла команду Франции на чемпионате мира по хоккею
Сборная Словакии одержала победу над национальной командой Франции в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Дании.
Встреча завершилась со счётом 3:1.
В составе сборной Словакии шайбы забросили Давид Бондра, Давид Буц и Михал Чайковски.
Франция ответила голом Валентена Клеро.
Следующим соперником словацких хоккеистов станет команда Швеции, а сборная Франции сыграет с австрийцами.
Ранее стало известно, что Никита Гусев не сыграет в матче против Чехии на ЧМ-2018 по хоккею.
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