Сборная Словакии обыграла команду Франции на чемпионате мира по хоккею

Сборная Словакии одержала победу над национальной командой Франции в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Дании.

Встреча завершилась со счётом 3:1. В составе сборной Словакии шайбы забросили Давид Бондра, Давид Буц и Михал Чайковски. Франция ответила голом Валентена Клеро. Следующим соперником словацких хоккеистов станет команда Швеции, а сборная Франции сыграет с австрийцами. Ранее стало известно, что Никита Гусев не сыграет в матче против Чехии на ЧМ-2018 по хоккею.