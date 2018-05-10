Никита Гусев не сыграет в матче против Чехии на ЧМ-2018 по хоккею

Старший тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов сообщил, что нападающий Никита Гусев не примет участия в матче группового этапа чемпионата мира в Дании со сборной Чехии.

«Он пропустит предстоящую игру, решили дать ему отдохнуть. Надеемся, что в следующем матче его увидите. Адаптация проходит хорошо, просто решили не форсировать», — цитирует Жамнова ТАСС.

Он также отметил, что планирует использовать в игре нападающего Никиту Сошникова.

«Сошникова будем попробовать в разных звеньях — есть разные планы на его счёт», — добавил Жамнов.

Ранее сборная России по хоккею внесла в заявку на чемпионат мира нападающих Никиту Гусева и Никиту Сошникова, а также вратаря Илью Сорокина.