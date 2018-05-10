Никита Гусев не сыграет в матче против Чехии на ЧМ-2018 по хоккею

Короткая ссылка
Старший тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов сообщил, что нападающий Никита Гусев не примет участия в матче группового этапа чемпионата мира в Дании со сборной Чехии.

«Он пропустит предстоящую игру, решили дать ему отдохнуть. Надеемся, что в следующем матче его увидите. Адаптация проходит хорошо, просто решили не форсировать», — цитирует Жамнова ТАСС.

Он также отметил, что планирует использовать в игре нападающего Никиту Сошникова.

«Сошникова будем попробовать в разных звеньях — есть разные планы на его счёт», — добавил Жамнов.

Ранее сборная России по хоккею внесла в заявку на чемпионат мира нападающих Никиту Гусева и Никиту Сошникова, а также вратаря Илью Сорокина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Хоккей ЧМ по хоккею — 2018
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных