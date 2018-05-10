Никита Гусев не сыграет в матче против Чехии на ЧМ-2018 по хоккею
«Он пропустит предстоящую игру, решили дать ему отдохнуть. Надеемся, что в следующем матче его увидите. Адаптация проходит хорошо, просто решили не форсировать», — цитирует Жамнова ТАСС.
Он также отметил, что планирует использовать в игре нападающего Никиту Сошникова.
«Сошникова будем попробовать в разных звеньях — есть разные планы на его счёт», — добавил Жамнов.
Ранее сборная России по хоккею внесла в заявку на чемпионат мира нападающих Никиту Гусева и Никиту Сошникова, а также вратаря Илью Сорокина.