Криштиану Роналду запускает мультипликационный проект про супергероев со своим участием
Студия совместно с компанией VMS Communications запускает проект «Striker Force 7», в котором Роналду будет супергероем.
«Я всегда был фанатом супергероев и очень рад поучаствовать в создании новой анимационной серии. Я считаю, что точно так же, как футбол объединяет культуры и людей по всему миру, это делают анимационные персонажи и герои», — заявил Роналду.
Глава Graphic India Шарад Деваражан подчеркнул, что Роналду является реально существующим супергероем поколения.
Ранее сообщалось, что травма не помешает Роналду принять участие в финале Лиги чемпионов.