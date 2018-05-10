Криштиану Роналду запускает мультипликационный проект про супергероев со своим участием

Короткая ссылка
Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду объявил о начале сотрудничества с компанией Graphic India, которая занимается продюсированием комиксов и мультфильмов.

Студия совместно с компанией VMS Communications запускает проект «Striker Force 7», в котором Роналду будет супергероем.

«Я всегда был фанатом супергероев и очень рад поучаствовать в создании новой анимационной серии. Я считаю, что точно так же, как футбол объединяет культуры и людей по всему миру, это делают анимационные персонажи и герои», — заявил Роналду.

Глава Graphic India Шарад Деваражан подчеркнул, что Роналду является реально существующим супергероем поколения.

Ранее сообщалось, что травма не помешает Роналду принять участие в финале Лиги чемпионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных