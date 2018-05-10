Криштиану Роналду запускает мультипликационный проект про супергероев со своим участием

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду объявил о начале сотрудничества с компанией Graphic India, которая занимается продюсированием комиксов и мультфильмов.

Студия совместно с компанией VMS Communications запускает проект «Striker Force 7», в котором Роналду будет супергероем.

«Я всегда был фанатом супергероев и очень рад поучаствовать в создании новой анимационной серии. Я считаю, что точно так же, как футбол объединяет культуры и людей по всему миру, это делают анимационные персонажи и герои», — заявил Роналду.

Глава Graphic India Шарад Деваражан подчеркнул, что Роналду является реально существующим супергероем поколения.

Ранее сообщалось, что травма не помешает Роналду принять участие в финале Лиги чемпионов.