СМИ: Травма не помешает Роналду принять участие в финале Лиги чемпионов

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Травма, полученная в матче 36-го тура чемпионата Испании по футболу с «Барселоной», не помешает португальскому нападающему мадридского «Реала» Криштиану Роналду принять участие в финале Лиги чемпионов.
СМИ: Травма не помешает Роналду принять участие в финале Лиги чемпионов
  • Reuters

Медицинское обследование показало, что у португальца растяжение связок на лодыжке, сообщает The Sun.

Финал Лиги чемпионов «Реал» — «Ливерпуль» сотоится в Киеве 26 мая.

Ранее главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан рассказал о травме нападающего Криштиану Роналду, который был заменён в перерыве матча с «Барселоной».

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