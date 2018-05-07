СМИ: Травма не помешает Роналду принять участие в финале Лиги чемпионов

Травма, полученная в матче 36-го тура чемпионата Испании по футболу с «Барселоной», не помешает португальскому нападающему мадридского «Реала» Криштиану Роналду принять участие в финале Лиги чемпионов.

Reuters

Медицинское обследование показало, что у португальца растяжение связок на лодыжке, сообщает The Sun. Финал Лиги чемпионов «Реал» — «Ливерпуль» сотоится в Киеве 26 мая. Ранее главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан рассказал о травме нападающего Криштиану Роналду, который был заменён в перерыве матча с «Барселоной».