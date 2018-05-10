«Арсенал» в меньшинстве проиграл «Лестеру» в перенесённом матче 31-го тура АПЛ

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Лондонский «Арсенал» на выезде уступил «Лестер Сити» в перенесённом матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

На 14-й минуте «Лестер» вышел вперёд благодаря голу Келечи Ихеаначо, а уже спустя минуту «Арсенал» остался в меньшинстве, после того как защитник Константинос Мавропанос получил прямую красную карточку.

Во втором тайме «канониры» сравняли счёт. Отличился Пьер-Эмерик Обамейянг.

На 76-й минуте Джейми Варди вывел «Лестер» вперёд, а Рияд Марез на 90-й минуте удвоил преимущество хозяев поля.

В турнирной таблице АПЛ «Арсенал» с 60-ю очками остался шестым, а «Лестер» набрал 47 баллов и сократил отставание от идущего восьмым «Эвертона» до двух очков.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» побил рекорд АПЛ по количеству голов за сезон.

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