«Манчестер Сити» побил рекорд АПЛ по количеству голов за сезон

«Манчестер Сити» обновил рекорд Английской премьер-лиги (АПЛ) по количеству голов за один сезон.

Как сообщает пресс-служба турнира, благодаря двум голам в первом тайме перенесённого матча 31-го тура с «Брайтон энд Хоув Альбион» горожане достигли отметки в 104 гола за сезон, превзойдя тем самым достижение лондонского «Челси» — 103 мяча в сезоне-2009/10.

RECORD BREAKERS @ManCity have now scored 104 #PL goals this season - more than any other side have managed in a single campaign#MCIBHApic.twitter.com/nqcgq5KCiC — Premier League (@premierleague) 9 мая 2018 г.

Ранее стали известны претенденты на звание лучшего футболиста сезона в АПЛ.