«Манчестер Сити» побил рекорд АПЛ по количеству голов за сезон

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«Манчестер Сити» обновил рекорд Английской премьер-лиги (АПЛ) по количеству голов за один сезон.

Как сообщает пресс-служба турнира, благодаря двум голам в первом тайме перенесённого матча 31-го тура с «Брайтон энд Хоув Альбион» горожане достигли отметки в 104 гола за сезон, превзойдя тем самым достижение лондонского «Челси» — 103 мяча в сезоне-2009/10.

Ранее стали известны претенденты на звание лучшего футболиста сезона в АПЛ.

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