Турецкие СМИ сообщили об интересе «Галатасарая» к футболисту ЦСКА Мусе

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«Галатасарай» намерен укрепить линию нападения и рассматривает возможность аренды форварда «Лестера» Ахмеда Мусы, который в настоящий момент выступает в московском ЦСКА.

Об этом сообщает Fotomac.

По информации издания, турецкий клуб хочет совершить сделку летом, когда у нигерийца закончится аренда в ЦСКА.

В текущем сезоне Муса забил пять голов в девяти матчах чемпионата России.

Ранее сообщалось, что футболисты и тренер ЦСКА поздравили ветеранов с Днём Победы.

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