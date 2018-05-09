Турецкие СМИ сообщили об интересе «Галатасарая» к футболисту ЦСКА Мусе

«Галатасарай» намерен укрепить линию нападения и рассматривает возможность аренды форварда «Лестера» Ахмеда Мусы, который в настоящий момент выступает в московском ЦСКА.

Об этом сообщает Fotomac.

По информации издания, турецкий клуб хочет совершить сделку летом, когда у нигерийца закончится аренда в ЦСКА.

В текущем сезоне Муса забил пять голов в девяти матчах чемпионата России.

Ранее сообщалось, что футболисты и тренер ЦСКА поздравили ветеранов с Днём Победы.