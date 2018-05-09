Футболисты и тренер ЦСКА поздравили ветеранов с Днём Победы

Представители футбольного клуба ЦСКА выступили с видеообращением по случаю Дня Победы.

Капитан команды Игорь Акинфеев, нападающий Фёдор Чалов и главный тренер Виктор Гончаренко поздравили с праздником ветеранов Великой Отечественной войны.

Видеообращение опубликовано в Twitter ЦСКА.

Капитан, бомбардир и главный тренер #ЦСКА от лица всей команды поздравляют с Днём Победы!#9маяpic.twitter.com/O6Ujt3yWsI — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 9 мая 2018 г.

Ранее сообщалось, что РФС и Немецкий футбольный союз возложили цветы на кладбище под Волгоградом.