Футболисты и тренер ЦСКА поздравили ветеранов с Днём Победы

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Представители футбольного клуба ЦСКА выступили с видеообращением по случаю Дня Победы.

Капитан команды Игорь Акинфеев, нападающий Фёдор Чалов и главный тренер Виктор Гончаренко поздравили с праздником ветеранов Великой Отечественной войны.

Видеообращение опубликовано в Twitter ЦСКА.

Ранее сообщалось, что РФС и Немецкий футбольный союз возложили цветы на кладбище под Волгоградом.

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