Тутберидзе заявила, что ждёт слов благодарности от Медведевой

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила, что ждёт слов благодарности от своей бывшей подопечной Евгении Медведевой.

«Конечно, мне бы хотелось, чтобы первый раз я её увидела не на Гран-при, а всё-таки у неё хватило совести прийти и подарить цветы, я не знаю, сказать: спасибо. В общем-то это будет ситуация для меня уже не новая, я встречалась со своими спортсменами, которые уходили, ну поэтому я себя морально, наверное, к этому приготовила», — проводит слова Тутберидзе «Чемпионат» со ссылкой на эфир Первого канала.

7 мая Медведева официально объявила об уходе от тренера Тутберидзе.

Ранее Татьяна Тарасова раскритиковала Тутберидзе за слова о Медведевой.