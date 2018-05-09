Тутберидзе заявила, что ждёт слов благодарности от Медведевой

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Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила, что ждёт слов благодарности от своей бывшей подопечной Евгении Медведевой.

«Конечно, мне бы хотелось, чтобы первый раз я её увидела не на Гран-при, а всё-таки у неё хватило совести прийти и подарить цветы, я не знаю, сказать: спасибо. В общем-то это будет ситуация для меня уже не новая, я встречалась со своими спортсменами, которые уходили, ну поэтому я себя морально, наверное, к этому приготовила», — проводит слова Тутберидзе «Чемпионат» со ссылкой на эфир Первого канала.

7 мая Медведева официально объявила об уходе от тренера Тутберидзе.

Ранее Татьяна Тарасова раскритиковала Тутберидзе за слова о Медведевой.

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