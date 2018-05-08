Овечкин прокомментировал выход «Вашингтона» в полуфинал Кубка Стэнли

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Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал победу в серии над «Питтсбург Пингвинз» и выход в полуфинал плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Вашингтон» впервые за последние десять лет смог пройти «Питтсбург» в Кубке Стэнли.

«Мы верим друг в друга. Всё, что случалось с нами в прошлом, не имеет значения. Мы должны были оставаться единым целым. Мы знали, что можем преодолеть этот барьер, если будем биться изо всех сил. Мы идём дальше, и это непередаваемые чувства», — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» на выезде одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в шестом матче серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вышел в полуфинал Кубка Стэнли.

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