«Филадельфия» сократила отставание в серии плей-офф НБА с «Бостоном»
Встреча завершилась со счётом 103:92.
В составе «Филадельфии» самым результативным стал Дарио Шарич, набравший 25 очков. По дабл-даблу оформили Бен Симмонс (19 очков и 13 подборов) и Джоэл Эмбиид (15 очков и 13 подборов).
У «Бостона» 20 очков набрал Джейсон Тейтум.
«Филадельфия» сократила отставание в серии за выход в полуфинал. Счёт стал 3:1 в пользу «Бостона». Пятая встреча пройдёт в Бостоне 9 мая.
Ранее «Хьюстон Рокетс» на выезде одержал победу над «Юта Джаз» в четвёртом матче четвертьфинальной серии НБА.