«Филадельфия» сократила отставание в серии плей-офф НБА с «Бостоном»

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«Филадельфия Севенти Сиксерс» на домашней площадке нанёс первое поражение «Бостон Селтикс» в серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча завершилась со счётом 103:92.

В составе «Филадельфии» самым результативным стал Дарио Шарич, набравший 25 очков. По дабл-даблу оформили Бен Симмонс (19 очков и 13 подборов) и Джоэл Эмбиид (15 очков и 13 подборов).

У «Бостона» 20 очков набрал Джейсон Тейтум.

«Филадельфия» сократила отставание в серии за выход в полуфинал. Счёт стал 3:1 в пользу «Бостона». Пятая встреча пройдёт в Бостоне 9 мая.

Ранее «Хьюстон Рокетс» на выезде одержал победу над «Юта Джаз» в четвёртом матче четвертьфинальной серии НБА.

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