«Хьюстон» победил «Юту» и увеличил преимущество в серии плей-офф НБА

«Хьюстон Рокетс» на выезде одержал победу над «Юта Джаз» в четвёртом матче четвертьфинальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча завершилась со счётом 100:87.

В составе «Хьюстона» отметились Джеймс Харден (24 очка), Крис Пол (27 очков, 12 подборов) и Клинт Капела (12 очков, 15 подборов).

У «Юты» больше всего баллов набрали Донован Митчелл (25 очков, 9 подборов) и Руди Гобер (11 очков, 10 подборов).

Счёт в серии до четырёх побед стал 3:1 в пользу «Хьюстона». Пятый матч пройдёт на площадке «Хьюстона» 8 мая.

Ранее «Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Нью-Орлеан Пеликанс» в четвёртом матче четвертьфинальной серии НБА.