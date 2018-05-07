«Хьюстон» победил «Юту» и увеличил преимущество в серии плей-офф НБА
Встреча завершилась со счётом 100:87.
В составе «Хьюстона» отметились Джеймс Харден (24 очка), Крис Пол (27 очков, 12 подборов) и Клинт Капела (12 очков, 15 подборов).
У «Юты» больше всего баллов набрали Донован Митчелл (25 очков, 9 подборов) и Руди Гобер (11 очков, 10 подборов).
Счёт в серии до четырёх побед стал 3:1 в пользу «Хьюстона». Пятый матч пройдёт на площадке «Хьюстона» 8 мая.
Ранее «Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Нью-Орлеан Пеликанс» в четвёртом матче четвертьфинальной серии НБА.