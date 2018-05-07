«Голден Стэйт» обыграл «Нью-Орлеан» в четвёртом матче плей-офф НБА

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«Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Нью-Орлеан Пеликанс» в четвёртом матче четвертьфинальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) со счётом 118:92.

Главным героем встречи стал форвард победителей Кевин Дюрант, набравший 38 очков.

Счёт в серии стал 3:1 в пользу «воинов». Следующая игра между командами состоится 9 мая.

Ранее Кириленко заявил, что хочет увидеть противостояние ЦСКА и «Жальгириса» в финале баскетбольной Евролиги.

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