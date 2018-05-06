Президент «Локомотива» Геркус раскрыл детали контракта Сёмина

Президент московского «Локомотива» Илья Геркус рассказал, как быстро договорились о новом контракте с главным тренером Юрием Сёминым.

«На всё ушла пара дней. Принципиальные вопросы сразу согласовали», — цитирует Геркуса РИА ФАН.

Президент отметил, что по условиям нового контракта, соглашение будет автоматически продлено при условии попадания «Локомотива» в первую пятёрку команд РФПЛ.

«Всё верно. Условия в его контракте не поменялись. Задачу у нас ставит Совет директоров, но в его контракте такие условия. Мы решили их не ужесточать. Это, на самом деле, ориентировочный параметр. Никто останавливаться по достижении пятого места не будет», — заявил Геркус.

Ранее главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал высказывания экс-президента клуба Ольги Смородской, заявившей о своей причастности к чемпионскому титулу «железнодорожников».